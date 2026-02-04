Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
04.02.2026 07:21:00
Spanien will Verbot sozialer Medien für Jugendliche, Elon Musk wird ausfallend
Spanien will Verbot sozialer Medien für Jugendliche und Verantwortliche notfalls strafrechtlich belangen. Elon Musk beleidigt den Regierungschef grob.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
