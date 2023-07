Spanien will weitere Soldaten an Nato-Ostflanke entsenden

VILNIUS (dpa-AFX) - Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat die Entsendung weiterer Soldaten nach Rumänien und in die Slowakei angekündigt. Das sei der Beitrag seines Landes zum neuen NATO-Verteidigungsplan der Ostflanke, sagte Sánchez am Dienstag in Vilnius vor Beginn des Nato-Gipfels, wie die spanische Zeitung "La Vanguardia" und die Nachrichtenagentur Europa Press berichteten. Wie viele Soldaten Madrid zusätzlich entsenden werde, sagte der Regierungschef bei seiner Ankunft in Vilnius vor Journalisten nicht. Spanien werde sich dazu im Laufe des Tages offiziell äußern. Spanien ist bereits mit Soldaten im Baltikum und Rumänien präsent./ro/DP/ngu