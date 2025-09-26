26.09.2025 09:35:38

Spaniens bleibt Wachstumslokomotive - Wirtschaft wächst stärker als erwartet

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft ist im zweiten Quartal überraschend noch stärker gewachsen als noch Ende Juli angenommen. In den drei Monaten bis Ende Juni sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt INE am Freitag in Madrid auf Basis detaillierter Zahlen mit. Ende Juli hatten die Statistiker den BIP-Anstieg in einer ersten Schätzung noch auf 2,8 Prozent beziffert. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung dieses Werts gerechnet. Im Vergleich zum Vorquartal habe das Wachstum der zweiten Schätzung zufolge 0,8 Prozent betragen und damit 0,1 Prozentpunkte mehr als Ende Juli projiziert. Mit den positiven Daten zementiert die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone ihre Rolle als Wachstumslokomotive in Europa./zb/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
20.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.09.25 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach neuen Pharmazöllen warten Anleger auf US-Inflationsdaten: ATX mit Gewinnen -- DAX legt zu -- Moderate Verluste an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt geht es im Freitagshandel nach oben. Der DAX zeigt sich ebenfalls etwas höher. Anleger in Asien halten sich am Freitag mit Käufen zurück.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen