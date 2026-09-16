KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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16.09.2026 07:56:00

Spaniens Datenschutzaufsicht: Erster Cyberangriff mithilfe eines KI-Agenten

Warnsymbol vor digitalem Rauschen

In Spanien wurde ein Cyberangriff gemeldet, bei dem ein KI-Agent Daten verändern und Rechnungen einsehen konnte. Das sei von neuer Qualität.

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