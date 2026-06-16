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16.06.2026 10:01:39

Spaniens Marktaufsicht prüft Aussagen von Bankenmanagern zum Hypothekenzins

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Spaniens Wettbewerbsbehörde CNMC untersucht, ob Führungskräfte der größten Banken des Landes mit öffentlichen Äußerungen zur Entwicklung der Hypothekenzinsen gegen Wettbewerbsregeln verstoßen haben. Die Comision Nacional de los Mercados y la Competencia teilte am Dienstag mit, sie habe eine Untersuchung eingeleitet, die Bankinter, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Unicaja, CaixaBank und Banco Sabadell betreffe.

Die genannten Banken reagierten zunächst nicht auf Anfragen für eine Stellungnahme.

Die Untersuchung dreht sich um Äußerungen einiger Bankmanager zur künftigen Geschäftspolitik hinsichtlich der Hypothekenzinsen. Konkret geht es darum, ob diese Äußerungen es konkurrierenden Banken ermöglicht haben könnte, das zukünftige Verhalten ihrer Wettbewerber vorherzusehen, teilte die Behörde mit.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 04:01 ET (08:01 GMT)

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