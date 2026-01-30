30.01.2026 09:15:38

Spaniens Wirtschaft setzt Wachstumskurs fort

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft hat Ende des vergangenen Jahres das Wachstumstempo noch etwas beschleunigt. Im vierten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt INE nach einer ersten Schätzung am Freitag in Madrid mitteilte. Im Vorquartal war die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone um 0,6 Prozent gewachsen. Analysten hatten für den Zeitraum Oktober bis Dezember im Schnitt ebenfalls ein Wachstum von 0,6 Prozent erwartet.

Unter den großen Volkswirtschaften der Eurozone wächst Spanien weiter besonders stark. Angetrieben wird das Wachstum unter anderem von starken Geschäften im Tourismus. In Deutschland wird für das Schlussquartal hingegen nur ein leichtes Wachstum erwartet. Dort bremst die Schwäche der Industrie./jha/stw

