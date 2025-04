Spanische Großbank BBVA verdient mehr als erwartet

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im ersten Quartal dank höherer Provisionseinnahmen und einem starken Anstieg im Handelsergebnis deutlich mehr verdient. Der Gewinn sei um 23 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro geklettert, teilte die im EuroStoxx 50 gelistete Bank am Dienstag in Madrid mit. Damit stieg der Gewinn stärker, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten.

Bei den Provisionseinnahmen verzeichnete die Bank einen Anstieg um neun Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Der Zinsüberschuss sank hingegen um zwei Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. In Mexiko, dem für die spanische Bank wichtigsten Markt, ging der Gewinn leicht auf 1,3 Milliarden Euro zurück - das ging aber vor allem auf die Folgen des stärkeren Euro zurück. Bereinigt um Wechselkurseffekte zog das Ergebnis in dem Land an.

BBVA ringt seit rund einem Jahr um die Übernahme der spanischen Konkurrentin Sabadell (Banco de Sabadell SA). Nach längerer Prüfung durch die Aufsichtsbehörde CNMC wird erwartet, dass das Vorhaben in nächster Zeit vorankommt. Nach dem massiven Stromausfall in Spanien am Montag hatte die Behörde mitgeteilt, dass sie ihre Entscheidung verschiebe./zb/stw/jha/