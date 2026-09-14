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14.09.2026 06:31:29
Spanish Broadcasting System A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Spanish Broadcasting System A präsentierte in der am 11.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Spanish Broadcasting System A ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,89 Prozent auf 31,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Spanish Broadcasting System A 34,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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