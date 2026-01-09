E.piphany Aktie
WKN DE: 925939 / ISIN: US26881V1008
|
09.01.2026 15:11:20
Spanish Epiphany controversy highlights ongoing use of blackface in Europe
A Spanish official wore blackface at an Epiphany celebration on January 5, drawing criticism. Meanwhile, countries like the Netherlands have begun moving away from blackface traditions, signaling change.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu E.piphany Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.