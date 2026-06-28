Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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28.06.2026 06:00:21
Spanish import hub chief urges EU to delay ban on Russian gas
LNG shipments to the bloc have risen in the wake of the Middle East warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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