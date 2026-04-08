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08.04.2026 06:31:29
Spanish Mountain Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Spanish Mountain Gold veröffentlichte am 06.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Spanish Mountain Gold ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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