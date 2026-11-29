WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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29.11.2026 07:27:22
Spanish rider Marc Marquez announces MotoGP retirement, days after clinching record 8th world title
Marc Marquez took fans and his team by surprise when announcing this weekend's race in Valencia will be his last. The 33-year-old won a record eight MotoGP titles, including his rookie and retirement seasons.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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