Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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29.11.2026 09:03:23
Spanish voters head to the polls in snap election that could see surging far right help oust Prime Minister Pedro Sanchez. Follow live
Spaniards are heading to the polls after housing protests and rail disasters have put the EU's fourth-largest economy in focus. The results could bring an end to Pedro Sanchez's center-left leadership.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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