Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus

STUTTGART (dpa-AFX) - Ein kurzer Spannungsabfall im Hochspannungsbereich ist nach Angaben des Netzbetreibers die Ursache für einen Stromausfall in Stuttgart gewesen. Der Abfall sei in weniger als einer Sekunde wieder behoben gewesen, teilte Stuttgart Netze mit. Inzwischen sei die Stromversorgung im Stadtgebiet wieder durchgehend stabil, hieß es.

Kundinnen und Kunden mit einem Niederspannungsanschluss, also die normalen Stromkunden, hätten von dem Abfall höchstens ein Flackern bemerken können, teilte der Netzbetreiber mit. Allerdings müssten Kundenanlagen, die mit einer automatischen Unterspannungssicherung ausgestattet seien, durch die Kunden wieder manuell zugeschaltet werden./dna/DP/jha