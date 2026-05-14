SPAR Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SPAR Group hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,34 Prozent zurück. Hier wurden 30,5 Millionen USD gegenüber 34,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at