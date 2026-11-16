SPAR Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SPAR Group hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat SPAR Group 33,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 41,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at