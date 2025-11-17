SPAR Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SPAR Group veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at