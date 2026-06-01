Sparc AI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sparc AI hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at