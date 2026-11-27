Sparc AI stellte am 26.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Sparc AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,12 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at