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04.05.2026 06:31:29
Sparc AI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sparc AI gab am 01.05.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sparc AI ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,080 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sparc AI -0,020 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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