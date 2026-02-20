Sparc Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sparc Systems hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,97 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,060 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 0,6 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 94,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sparc Systems 10,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at