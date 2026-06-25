Sparc Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sparc Systems hat am 23.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,76 INR. Im Vorjahresquartal waren -1,640 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sparc Systems 0,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 99,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,4 Millionen INR umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,450 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -1,220 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sparc Systems im vergangenen Geschäftsjahr 2,83 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 92,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sparc Systems 36,61 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at