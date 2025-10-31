SpareBank 1 Nord-Norge Primary Capital Cert legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SpareBank 1 Nord-Norge Primary Capital Cert präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,99 NOK. Im Vorjahresviertel hatte SpareBank 1 Nord-Norge Primary Capital Cert 6,04 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 2,44 Milliarden NOK in den Büchern – ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SpareBank 1 Nord-Norge Primary Capital Cert 2,48 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 3,87 NOK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,60 Milliarden NOK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at