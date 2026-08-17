SpareBank 1 Nordvest Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SpareBank 1 Nordvest Registered veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,09 NOK, nach 6,33 NOK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 568,0 Millionen NOK – das entspricht einem Abschlag von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 571,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at