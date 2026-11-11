SpareBank 1 Nordvest Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SpareBank 1 Nordvest Registered hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 2,88 NOK. Im letzten Jahr hatte SpareBank 1 Nordvest Registered einen Gewinn von 4,73 NOK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SpareBank 1 Nordvest Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 515,0 Millionen NOK im Vergleich zu 520,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at