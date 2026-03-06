Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates stellte am 03.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 10,76 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates 9,41 NOK je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 533,0 Millionen NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates einen Umsatz von 531,0 Millionen NOK eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 49,36 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 49,01 NOK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2,20 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahr hatte Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates 2,08 Milliarden NOK umgesetzt.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 46,53 NOK sowie einen Umsatz von 1,31 Milliarden NOK belaufen.

Redaktion finanzen.at