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06.11.2026 06:31:28
Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,29 NOK, nach 11,78 NOK im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 573,0 Millionen NOK umgesetzt, gegenüber 554,0 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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