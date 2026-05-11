Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 9,04 NOK gegenüber 8,54 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 525,0 Millionen NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 532,0 Millionen NOK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at