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17.08.2026 06:31:29
Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,30 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates ein EPS von 18,24 NOK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates im vergangenen Quartal 592,0 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates 587,0 Millionen NOK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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