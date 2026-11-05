SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,85 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,48 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert im vergangenen Quartal 3,60 Milliarden NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert 3,57 Milliarden NOK umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 4,01 NOK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,76 Milliarden NOK geschätzt.

Redaktion finanzen.at