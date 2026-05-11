SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SpareBank 1 Ostlandet Registered Equity Capital Cert hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,08 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,44 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,45 Prozent auf 3,26 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,52 Milliarden NOK gelegen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 4,42 NOK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,74 Milliarden NOK gerechnet.

Redaktion finanzen.at