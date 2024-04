Sparebanken More Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sparebanken More Registered hat am 24.04.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,60 Prozent auf 578,0 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 500,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at