Sparebanken More Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sparebanken More Registered hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,78 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,03 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Sparebanken More Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,29 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 30,39 Prozent verringert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,57 NOK eingefahren. Im Vorjahr waren 9,95 NOK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,46 Milliarden NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Sparebanken More Registered einen Umsatz von 6,34 Milliarden NOK eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,06 NOK und einem Umsatz von 2,38 Milliarden NOK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at