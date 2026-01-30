30.01.2026 06:31:29

Sparebanken More Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sparebanken More Registered hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,78 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,03 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Sparebanken More Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,29 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 30,39 Prozent verringert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,57 NOK eingefahren. Im Vorjahr waren 9,95 NOK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,46 Milliarden NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Sparebanken More Registered einen Umsatz von 6,34 Milliarden NOK eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,06 NOK und einem Umsatz von 2,38 Milliarden NOK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:47 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
19:43 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen