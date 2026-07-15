Sparebanken Oest ASA Equity Capital Cert gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sparebanken Oest ASA Equity Capital Cert präsentierte am 14.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,78 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 673,1 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 809,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at