Sparebanken Oest ASA Equity Capital Cert hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sparebanken Oest ASA Equity Capital Cert hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,07 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sparebanken Oest ASA Equity Capital Cert 1,41 NOK je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,58 Prozent auf 665,3 Millionen NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 704,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at