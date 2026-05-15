Sparebanken Oest ASA Equity Capital Cert veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sparebanken Oest ASA Equity Capital Cert stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1,18 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sparebanken Oest ASA Equity Capital Cert noch ein Gewinn pro Aktie von 1,38 NOK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 639,3 Millionen NOK – das entspricht einem Minus von 10,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 716,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at