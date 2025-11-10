Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,01 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,45 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 8,63 Milliarden NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,22 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at