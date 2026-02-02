Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert lud am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3,90 NOK gegenüber 3,87 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 8,73 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 68,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,18 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 3,83 NOK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3,33 Milliarden NOK gesehen hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 16,78 NOK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,66 NOK je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sparebanken Vest AS Primary Capital Cert mit einem Umsatz von insgesamt 30,45 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,22 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 50,59 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 16,16 NOK belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 12,02 Milliarden NOK gerechnet.

Redaktion finanzen.at