Sparekassen Sjaelland verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sparekassen Sjaelland hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 10,30 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sparekassen Sjaelland 9,00 DKK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 526,4 Millionen DKK – ein Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sparekassen Sjaelland 488,7 Millionen DKK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at