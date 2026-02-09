Sparekassen Sjaelland vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sparekassen Sjaelland hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,70 DKK. Im Vorjahresviertel waren 7,10 DKK je Aktie erzielt worden.

Sparekassen Sjaelland hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 475,8 Millionen DKK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 499,2 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 34,00 DKK beziffert. Im Jahr zuvor waren 33,40 DKK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,96 Milliarden DKK – das entspricht einem Minus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,05 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 33,20 DKK und einen Umsatz von 1,73 Milliarden DKK in Aussicht gestellt.

