Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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30.10.2026 14:02:40
Sparhammer trifft den ID.Golf: Volkswagen legt den Elektro-Golf vorerst auf Eis
Ein Hoffnungsträger für die Elektrozukunft von Volkswagen, der ID.Golf, muss plötzlich pausieren. Hinter der Entscheidung steckt mehr als nur ein Quartalsverlust. Markenchef Schäfer spricht von einer ernsten Lage und einem Marathon beim Sparen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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