02.12.2025 06:31:28
Spark Energy Minerals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Spark Energy Minerals hat am 29.11.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Spark Energy Minerals ein Ergebnis je Aktie von -0,070 CAD vermeldet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,060 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Spark Energy Minerals ein EPS von -0,080 CAD in den Büchern gestanden.
