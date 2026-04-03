Spark Energy Minerals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Spark Energy Minerals stellte am 01.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Spark Energy Minerals ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at