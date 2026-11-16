Spark I Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Spark I Acquisition hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at