Sparkassen-Präsident Schleweis weist Kritik an Wahl zu seiner Nachfolge zurück

Berlin (Reuters) - Sparkassenpräsident Helmut Schleweis hat die Kritik von Kommunen am Vorgehen rund um die Wahl zu seiner Nachfolge zurückgewiesen.

Er finde es gut, dass man sich mit Bayerns Sparkassenpräsidenten Ulrich Reuter auf einen Kandidaten für den Job als künftiger DSGV-Chef geeinigt habe, sagte Schleweis am Mittwoch in Berlin. Darüber werde man nun in den Gremien diskutieren. Die regionalen Sparkassenverbände hatten am Montag erklärt, sie hätten sich mit großer Mehrheit darauf geeinigt, den 60-jährigen Reuter als Kandidaten für das Amt des Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) vorzuschlagen und zur Wahl noch im ersten Quartal 2023 zu empfehlen. Die Kommunen, die bei der Wahl beteiligt sind, hatten sich kritisch zum Vorgehen der sogenannten Regionalfürsten geäußert und sich bei dem Vorschlag nicht genug eingebunden gefühlt.

Schleweis betonte, es gebe keine Geschäftsordnung zur Präsidentenwahl. "Ich glaube, das ist vom Verfahren her in Ordnung." Wichtig sei eine rasche Entscheidung. "Ich, wir sind in dem Thema neutral." Schleweis ist seit 2018 im Amt, sein Vertrag läuft Ende 2023 aus. Der 68-Jährige signalisierte, dass er nicht bereit sei, seinen Job zu verlängern. "Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß, ich fühle mich noch fit - aber ich kenne auch meinen Geburtsjahrgang."

Reuter dürfte sich damit gegen die Chefin des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe, Liane Buchholz, durchgesetzt haben. Ihr wird schon seit Jahren Interesse am obersten DSGV-Job nachgesagt. Auf die Frage von Journalisten, warum das Sparkassen-Lager die Chance verpasst habe, erstmals eine Frau an die Spitze der Lobby-Gruppe zu befördern, sagte Schleweis: "Wir haben keine Quoten." Die wahlberechtigten DSGV-Mitglieder müssten sich für die geeignetste Person entscheiden. Die Frage des Geschlechts habe hier wohl keine Rolle gespielt, sondern eher das Gesamtbild. "Ich bin froh, dass es eine klare Aussage ist." Schleweis räumte ein, dass der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Sparkassen keine Zahl sei, die man stolz zeigen könne. "Da arbeiten wir dran."

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Myria Mildenberger; - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)