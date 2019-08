Sparkassen weiten Kreditgeschäft im Halbjahr um 3,1 Prozent aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die 384 Sparkassen haben im deutschen Kreditgeschäft im ersten Halbjahr 80,3 Milliarden Euro an neuen Krediten zugesagt, 3,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist. 44,2 Milliarden Euro wurden neu an Unternehmen und Selbständige ausgelegt, das ist ein Plus von 1,8 Prozent, wie der Sparkassenverband DSGV mitteilte. Damit erweise sich das Neugeschäft bei den Unternehmenskrediten bislang als robust.

Stärker stieg die Kreditvergabe an Privatpersonen. Hier verzeichneten die Sparkassen ein Plus von 7,8 Prozent. Besonders gut lief das Geschäft mit privaten Wohnungsbaukrediten. Vor dem Hintergrund der weiter niedrigen Zinsen und der angespannten Situation am Mietwohnungsmarkt besteht unverändert eine hohe Kundennachfrage nach Baufinanzierungen.

Das gute Neugeschäft spiegelt sich auch in der Entwicklung des Kreditbestandes wider. Seit Jahresbeginn stieg dieser insgesamt um 2,3 Prozent auf jetzt 841,8 Milliarden Euro. Der Bestand an Unternehmenskrediten macht dabei mit 432,9 Milliarden Euro und einem Anstieg um 3,1 Prozent fast die Hälfte des Gesamtbestandes aus.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2019 06:59 ET (10:59 GMT)