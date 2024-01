Sparkassen wollen nachhaltige Finanzierungsprojekte einfacher machen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Sparkassen bieten einen neuen Service an, um ihre Kunden bei der Ausrichtung nachhaltiger Finanzprojekte zu unterstützen. Mit dem "Taxo Tool" werde künftig in den Sparkassen schnell, systematisch und strukturiert geprüft, ob die Finanzierungsprojekte der Kundinnen und Kunden den hohen Standards der EU für ökologisches Wirtschaften entsprechen, teilte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mit. "Der Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit in allen Bereichen des täglichen Lebens hat inzwischen eine große gesellschaftspolitische Relevanz gewonnen", sagte die Geschäftsführende DSGV-Vorständin Karolin Schriever.

Mit dem neuen Instrument unterstützten die Sparkassen zum Beispiel Unternehmenskunden gezielt dabei, ihren Betrieb erfolgreich in eine nachhaltige Zukunft zu führen. "Das schafft zusätzliche Sicherheit für unsere Kundschaft", sagte Schriever. Es sei erklärtes Ziel der EU-Taxonomie, die Weichen für den Übergang in eine nachhaltige und klimaneutrale Gesellschaft in ganz Europa zu stellen. Investitionen würden daher immer stärker in umweltfreundliche Technologien und Unternehmen gelenkt. "Der Weg ist klar definiert", betonte Schriever.

Mit dem "Taxo Tool", entwickelt von der VÖB-Service GmbH und Dydon AI, würden Berater und Kunde gemeinsam durch den Bewertungsprozess geführt. Mittels Künstlicher Intelligenz (KI) werde die EU-Taxonomie-Bewertung automatisiert und vereinfacht. Die KI unterstütze die Erfassung und Verarbeitung von relevanten Daten aus unterschiedlichen Quellen wie zum Beispiel Energiezertifikate von Gebäuden. Sie nutzt laut DSGV unter anderem intelligente Suchalgorithmen und automatisierte CO2-Berechnungen. Das Ergebnis sei eine auf die konkreten Bedürfnisse der jeweiligen Branche zugeschnittene Nachhaltigkeitsbewertung.

Ein Zertifikat bestätigt nach den Angaben die Konformität und ermöglicht es Unternehmen, ihr Engagement für Nachhaltigkeit gegenüber Kunden und Partnern transparent zu dokumentieren. Für die Nutzer der Software könne der neue Service wertvolle Geodaten bieten, um genaue Klimarisiken zu identifizieren. Dadurch werde es zum Beispiel für Bauherren möglich, das Überschwemmungsrisiko an ihrem Bauplatz zu bestimmen und dadurch mehr Planungssicherheit beim Hausbau zu schaffen.

