Sparkassenpräsident sieht in Folgen des Ukraine-Kriegs Weckruf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sollten in Europa nach Ansicht von Sparkassenpräsident Helmut Schleweis als Weckruf wahrgenommen werden. "Die Globalisierung wird 2022 nicht enden, sie wird aber neu zu bewerten sein", sagte Schleweis bei der Bilanzpressekonferenz des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV). Deutschland und weite Teile der EU hätten sich in den vergangenen Jahren abhängig und erpressbar gemacht, vor allem von fossilen Energien aus Russland.

Schleweis forderte, dieses so schnell wie möglich zu korrigieren. "Neben Diversifizierungen in den Lieferbeziehungen werden wir auf erneuerbare Energien umstellen und vor allem Energie sparen müssen", sagte er. "Wen bisher das Ziel des Klimaschutzes nicht überzeugt hat, der muss spätestens jetzt diesen Weg zu mehr Energieunabhängigkeit unterstützen." Den Fokus der Geschäftspolitik auf den Ausbau erneuerbarer Energien und auf energetische Gebäudesanierungen zu legen, sei für die Sparkassen "eine nationale Pflichtaufgabe".

Nicht nur in Bezug auf Russland, sondern auch mit Blick auf China sollte Europa vorsichtiger werden. "Internationale Kooperation ist gut, neue einseitige Abhängigkeiten werden aber zu neuen Problemen. Und da richte ich den Blick auch auf China und dessen Konzept der 'Neuen Seidenstraße'", sagte Schleweis. "Ich denke, dass wir das nach den jetzigen Erfahrungen neu bewerten müssen." Mit Blick auf Hongkong, Taiwan und andere Länder Südostasiens sei nicht davon auszugehen, dass Chinas Weg einer der friedlichen Koexistenz ist. "Man darf strategische Fehler nicht zweimal machen."

Die Sparkassenkunden denken laut Schleweis über eine Neuaufstellung ihrer Lieferbeziehungen nach, etwa über eine Rückverlagerung von strategisch wichtigen Produktionen, eine Diversifizierung der Lieferbeziehungen, eine erhöhte Eigenproduktion und höhere Lagerbestände statt mehr Just-In-Time-Lieferungen. An diesen Themen führe kein Weg vorbei.

March 16, 2022