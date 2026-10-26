Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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26.10.2026 17:14:48
Sparmaßnahmen im Konzern: Volkswagen setzt bei Software auf günstige China-Variante
Volkswagen sucht unter hohem Kostendruck nach einer günstigeren und schnelleren Softwarelösung für zentrale Zukunftsmodelle. Ein intern diskutierter Kurswechsel könnte dem Konzern Einsparungen in Milliardenhöhe bringen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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