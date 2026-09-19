Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
19.09.2026 13:52:47
Sparpaket könnte zu klein sein: Sind bei Porsche weitere Tausende Jobs in Gefahr?
Der Sportautobauer Porsche war einst eine Ertragsperle im VW-Konzern. Doch die Nachfrage ist drastisch gesunken und der Tochter zwingt den Mutterkonzern-VW zur Aufgabe seiner Jahresziele. Einem Bericht zufolge stehen weitere 4000 Jobs auf der Kippe.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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